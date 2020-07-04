Динамо саме собі ускладнило ситуацію у чемпіонаті України.

Про це розповів екстренер киян Леонід Буряк.

"Динамівці самі собі ускладнили ситуацію. Гра з Десною легко давалася і треба було вигравати. Але при всій ситуації Шахтар є Шахтар і, звичайно, і для Динамо і "гірників" ця гра - велика подія. Я сподіваюся, що буде видовище.

Великої кількості голів не варто чекати, але думаю, що все-таки Динамо хоч якось має реабілітуватися в очах уболівальників, тих людей, які переживають за киян", - розповів Буряк.