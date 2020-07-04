У Динамо визначились із заміною Михайличенку

У Динамо знову зміниться тренер

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко покине посаду головного тренера після завершення сезону.

Про це повідомляє TK Media.

Український фахівець залишиться у клубі та повернеться на одну з посад у керівництві Динамо. До того, як знову очолити "біло-синіх", Михайличенко працював спортивним директором киян.

Кандидатура нового тренера Динамо наразі обговорюється, однак президент клубу Ігор Суркіс шукає на цю роль іноземного фахівця. Серед інших, на цю посаду претендує і колишній наставник "біло-синіх" Юрій Сьомін.

Нагадаємо, Динамо попросило УАФ і МОЗ пустити уболівальників на фінал Кубка України.