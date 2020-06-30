 Україна запропонує Франції й Польщі дві дати товариських матчів | Футбол | Champion.com.ua
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Україна запропонує Франції й Польщі дві дати товариських матчів

Сьогодні 16:25 83 0
Матч із Францією відбудеться 7 жовтня, а зустріч із Польщею – 11 листопада
Україна запропонує Франції й Польщі дві дати товариських матчів
#Україна, #Франція

Джерело - ua-football.com.

Національна збірна України може провести товариські матчі з Францією і Польщею до кінця 2020 року.

Про це повідомляє SportArena.

У випадку успішних переговорів товариський матч із Францією відбудеться 7 жовтня, а зустріч із Польщею – 11 листопада.

Нагадаємо, що ці матчі мали відбутися у першій половині цього року, однак їх було скасовано через пандемію коронавірусу і спричинений ним карантин.

Євро-2020, до якого Україна мала готуватися через товариські матчі, також перенесений на 2021 рік. Там команда Андрія Шевченка має зіграти в групі С із Австрією й Нідерландами. Ще один суперник має визначитись у плей-офф Ліги Націй.

Нагадаємо, Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка в Іnstagram.

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