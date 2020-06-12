Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський прокоментував відео Андрія Шевченка, у якому володар Золотого м'яча згадав свій дубль у ворота збірної Швеції.

Мілевський написав: "Миколайовичу, запрошую на святкування в честь срібної кнопки YouTube! Все включено!"

Запрошення здається абсолютно нормальним, якщо не згадувати, що раніше Артем розповідав про дивну звичку наставника збірної України ніколи не платити рахунки у ресторанах. Тому Шевченка вважають скупим.

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