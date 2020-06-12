 Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Виконком УАФ затвердив рішення щодо відновлення сезону Першої ліги
Сьогодні 14:24 548
Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Сьогодні 21:14 603
Маркевич готовий повернутися до тренерської діяльності
Сьогодні 16:57 2619
Чотири клуби вийшли у Першу лігу
Сьогодні 16:30 2163
Теодорчик може повернутися у Динамо
Сьогодні 16:12 2355
Шовковський: У Москві в наш автобус полетіла пляшка від пива
Сьогодні 12:41 1106
Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо
Сьогодні 11:33 7064
Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу
Сьогодні 11:22 808
Шовковський: У Словенії я все робив правильно
Сьогодні 11:15 1031
Стаховський: Наша держава взагалі дуже далека від спорту
Сьогодні 10:57 452
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:29 Футбол Гранада вирвала перемогу у Хетафе у 28 турі Ла-Ліги 122
22:14 Бокс Ф’юрі назвав найнебезпечнішого суперника 389
21:58 Блог Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка в Іnstagram 360
21:58 Футбол Городея розгромила Слуцьк у13 турі чемпіонату Білорусі 276
21:45 Футбол У Волині розкритикували медичний протокол Першої ліги 389
21:30 Футбол Динамо не планує повертати Теодорчика 600
21:15 Футбол Ісмаїлі може пропустити кінцівку сезону через травму 526
21:14 Пряма трансляція Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 603
20:59 Футбол Ібрагімович прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього 730
20:44 Футбол Динамо заявило Каргбо на матчі УПЛ 896
20:28 Футбол Ювентус хоче позбутися Ремсі 714
20:14 Футбол Мілевський: Був серйозний конфлікт, Алієв почав хапатися за ніж 1396
19:53 Футбол ФК Мінськ поступився Іслочі у 13 турі чемпіонату Білорусі 820
19:45 Футбол Скрипник вказав на інтерес до Михайліченка 992
19:30 Футбол Динамо із Циганковим вирушило на матч проти Зорі 1075
19:16 Футбол Чотири гравці не допоможуть Ювентусу у матчі проти Мілана 1102
18:58 Футбол Гірник-Спорт готовий відкликати свій голос за відновлення Першої ліги 1236
18:46 Бокс Визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої 1526
18:31 Футбол Ван Дейк відмовив ПСЖ та отримає рекордний контракт 1367
18:16 Футбол Маркевич: Райо Вальєкано це кубло, вони ненавидять Україну 2038 1
17:59 Футбол Скрипник: Зоря нічого надприродного до матчу з Динамо не готує 1517
17:44 Футбол Лігу чемпіонів дограють у Португалії - ЗМІ 1423
17:29 Футбол Заваров: Емоції у матчі Зоря – Динамо будуть зашкалювати 1924
17:13 Бокс Гірн назвав можливу дату бою Джошуа – Пулєв 1460
16:57 Футбол Маркевич готовий повернутися до тренерської діяльності 2619

Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка в Іnstagram

Сьогодні 21:58 Valeriy Ruchka 360 0
Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка в Іnstagram

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський прокоментував відео Андрія Шевченка, у якому володар Золотого м'яча згадав свій дубль у ворота збірної Швеції.

Мілевський написав: "Миколайовичу, запрошую на святкування в честь срібної кнопки YouTube! Все включено!"

Запрошення здається абсолютно нормальним, якщо не згадувати, що раніше Артем розповідав про дивну звичку наставника збірної України ніколи не платити рахунки у ресторанах. Тому Шевченка вважають скупим.

  Актуально: Мілевський розповів чому Шевченка вважать скупим

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()