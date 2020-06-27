Динамо відправилось на матч з Десною без двох лідерів

Визначилась заявка Динамо на матч із Десною

У суботу, 27 червня, Динамо відправилось у Чернігів, де наступного дня зіграє матч 28-го туру УПЛ з Десною.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу

У матчі з Десною Динамо не допоможуть захисники Попов, Миколенко, Бурда, а також півзахисник Сидорчук – усі вони залишилися в Києві.

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Загалом у заявку увійшли наступні гравці:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Сирота, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Кадірі, Буяльський, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль, Каргбо.

Матч Десна – Динамо відбудеться в неділю, 28 червня. Початок – о 19.30.

Нагадаємо, легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні.