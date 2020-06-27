Соломон і Фернандо у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею

Сьогодні, 27 червня, Шахтар у 28 турі УПЛ прийме Зорю.

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Патрік, Антоніо – Тете, Соломон, Коноплянка – Фернандо

Запасні: Шевченко, Додо, Вітао, Степаненко, Коваленко, Піхальонок, Тайсон, Марлос, Мораес

⚒ Склад чемпіонів на гру #ШахтарЗоря.



Слідкуйте за грою в матч-центрі: https://t.co/9f3GoBLQQX.



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