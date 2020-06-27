Соломон і Фернандо у стартовому складі Шахтаря на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 червня, Шахтар у 28 турі УПЛ прийме Зорю.
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Патрік, Антоніо – Тете, Соломон, Коноплянка – Фернандо
Запасні: Шевченко, Додо, Вітао, Степаненко, Коваленко, Піхальонок, Тайсон, Марлос, Мораес
⚒ Склад чемпіонів на гру #ШахтарЗоря.— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) June 27, 2020
Слідкуйте за грою в матч-центрі: https://t.co/9f3GoBLQQX.
Дивіться ТВ-трансляцію на каналі «Футбол 2». pic.twitter.com/ehXLlAa8qt
Зоря: Васіль – Тимчик, Абу Ханна, Циганікс, Михайліченко – Юрченко, Хомченовський (к), Кочергін, Лєднєв – Громов, Кабаєв
Запасні: Мацапура, Піддубний, Чайковський, Каменюка, Іванісеня, Луньов, Білоцерковець, Перовіч
⬛️⬜️ Сегодняшний стартовый состав нашей команды: pic.twitter.com/3YrgdDmuAr— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 27, 2020
Початок матчу о 19:30.