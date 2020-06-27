Максимов готовий довірити Ісенку серію пенальті у фіналі Кубка України

16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко готується до фіналу Кубка України проти Динамо.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

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"Довів - грає далі. Я кажу: якщо знову буде такий момент, знову серія пенальті трапиться, то він вийде на поле і буде доводити", - розповів Максимов.