Максимов готовий довірити Ісенку серію пенальті у фіналі Кубка України

Джерело - footballua.tv.
16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко готується до фіналу Кубка України проти Динамо.
Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.
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"Довів - грає далі. Я кажу: якщо знову буде такий момент, знову серія пенальті трапиться, то він вийде на поле і буде доводити", - розповів Максимов.
Нагадаємо, Ісенко потрапив в сферу інтересів Бенфіки.
Раніше, 16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар.