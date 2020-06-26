Енергетик-БДУ у меншості розгромив Славію у 15 турі чемпіонату Білорусі

Господарі з 26-ої хвилини матчу грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 червня, у 15-му турі чемпіонату Білорусі Енергетик-БДУ святкував впевнену домашню перемогу.

Господарі з 26-ої хвилини матчу грали у меншості. Та по при це зуміли забити чотири голи у ворота суперника. Один гол вони забили ще до вилучення.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

15 тур, 26 червня

Енергетик-БДУ - Славія 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Джакшибаєв, 2:0 - 47 Тве, 3:0 - 58 Джакшибаєв, 4:0 - 70 Совпель, 5:0 - 90 Совпель

Нагадаємо, Мілевський допоміг Динамо перемогти Городею в 14 турі чемпіонату Білорусі.