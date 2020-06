24 червня у 27 турі італійської Серії А Аталанта вдома здобула вольову перемогу над Лаціо.

Українець Руслан Маліновський шедевральним ударом зрівняв рахунок.

Goal of the night



Ruslan Malinovskyi for Atalanta pic.twitter.com/lqMmerYVkV