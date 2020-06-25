Джерело - Чемпіон.
24 червня у 27 турі італійської Серії А Аталанта вдома здобула вольову перемогу над Лаціо.
Українець Руслан Маліновський шедевральним ударом зрівняв рахунок.
Goal of the night— emmakelz (@EmmaKelz) June 24, 2020
Ruslan Malinovskyi for Atalanta pic.twitter.com/lqMmerYVkV
Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 24 червня
Аталанта - Лаціо 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Де Рон (авт), 0:2 - 11 Мілінкович-Савич, 1:2 - 39 Госенс, 2:2 - 66 Маліновський, 3:2 - 79 Паломіно
Раніше, Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А.