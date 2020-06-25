 Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо

Сьогодні 08:08 1656 0
Українець забив гол на 66-ій хвилині
Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

24 червня у 27 турі італійської Серії А Аталанта вдома здобула вольову перемогу над Лаціо.

Українець Руслан Маліновський шедевральним ударом зрівняв рахунок.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 24 червня

Аталанта - Лаціо 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Де Рон (авт), 0:2 - 11 Мілінкович-Савич, 1:2 - 39 Госенс, 2:2 - 66 Маліновський, 3:2 - 79 Паломіно

Раніше, Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А.

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