Гераскевич посідає місце в десятці кращих після першого дня чемпіонату світу зі скелетону

Українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк взяли участь у двох стартових спусках чемпіонату світу зі скелетону, який стартував сьогодні в американському Лейк-Плесіді.

Збірна України вдруге в своїй історії була представлена на світовій першості двома скелетоністами. У стартовий день змагань відбулися два спуски, за підсумками яких українські спортсмени опинилися в Топ-25 заліку.

Перший спуск Гераскевич завершив на шостому місці, а Лавренюк – на 21-му. На жаль, після другого спуску Владислав втратив декілька позицій, опинившись на восьмій сходинці проміжного рейтингу. Ярослав у свою чергу втримався на своїй позиції. Для того, щоб виступити у фіналі змагань, потрібно опинитися в числі 25 найкращих скелетоністів.

Проміжним лідером рейтингу став британець Метт Вестон з показником 1:49,02 хвилини. Гераскевич відстає від нього на 1,48 секунди, а Лавренюк – на 2,98.

Третій спуск, який визначить учасників фіналу, відбудеться завтра, 7 березня, о 17:45 за київським часом. Сам фінальний спуск також проходитиме завтра.

Раніше стало відомо, що Йоханнес Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.