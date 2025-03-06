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Українські біатлоністи отримали нові стартові номери на спринт у Нове Место

Олексій Мурзак — 6 березня 2025, 19:24
Українські біатлоністи отримали нові стартові номери на спринт у Нове Место
Дмитро Підручний
Getty Images

Організатори чоловічого спринту на етапі Кубку світу з біатлону в Нове Место змінили стартовий порядок гонки.

Так, через високу температуру гонка відбудеться за альтернативною груповою системою старту, де лідери стартуватимуть одними з перших.

Таким чином змінилися і стартові номери українських біатлоністів.

  • 20. Антон Дудченко
  • 27. Дмитро Підручний
  • 31. Віталій Мандзин
  • 62. Артем Тищенко

Попередні номери були такими:

  • 10. Антон Дудченко
  • 16. Віталій Мандзин
  • 55. Артем Тищенко
  • 66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт розпочнеться о 19:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

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Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно.

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