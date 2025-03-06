Українські біатлоністи отримали нові стартові номери на спринт у Нове Место

Організатори чоловічого спринту на етапі Кубку світу з біатлону в Нове Место змінили стартовий порядок гонки.

Так, через високу температуру гонка відбудеться за альтернативною груповою системою старту, де лідери стартуватимуть одними з перших.

Таким чином змінилися і стартові номери українських біатлоністів.

20. Антон Дудченко

27. Дмитро Підручний

31. Віталій Мандзин

62. Артем Тищенко

Попередні номери були такими:

10. Антон Дудченко

16. Віталій Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт розпочнеться о 19:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно.

Раніше IBU змінив час початку чоловічого спринту на Кубку світу в Нове Место