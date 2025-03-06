Українські біатлоністи отримали нові стартові номери на спринт у Нове Место
Дмитро Підручний
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Організатори чоловічого спринту на етапі Кубку світу з біатлону в Нове Место змінили стартовий порядок гонки.
Так, через високу температуру гонка відбудеться за альтернативною груповою системою старту, де лідери стартуватимуть одними з перших.
Таким чином змінилися і стартові номери українських біатлоністів.
- 20. Антон Дудченко
- 27. Дмитро Підручний
- 31. Віталій Мандзин
- 62. Артем Тищенко
Попередні номери були такими:
- 10. Антон Дудченко
- 16. Віталій Мандзин
- 55. Артем Тищенко
- 66. Дмитро Підручний
Чоловічий спринт розпочнеться о 19:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно.
Раніше IBU змінив час початку чоловічого спринту на Кубку світу в Нове Место