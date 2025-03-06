Після пропущеного м’яча все пішло за іншим сценарієм: Шовковський – про перемогу над ЛНЗ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди над ЛНЗ у 20 турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що через необов’язковий пропущений гол вийшло нервове закінчення поєдинку.

Слова тренера наводить пресслужба столичного клубу.

"Ми чудово розуміли, наскільки непростою буде ця гра. Враховуючи результат матчу з Ворсклою та усвідомлюючи, що усі команди, які працюють під керівництвом Романа Григорчука, діють дуже ретельно, щільно та з великою мотивацією, налаштовували наших хлопців на важкий поєдинок – він таким і вийшов. Хоча у першому таймі можна сказати, що на футбольному полі була одна команда. Контроль м’яча, домінування і пресинг були за нами. Забили один м’яч та мали кілька можливостей, щоб відзначитися ще. На жаль, цього не сталося. У другій половині гри пропустили необов’язковий гол, тому вийшло нервове закінчення", – зазначив він.

Шовковський ще раз зауважив, що після пропущеного м’яча усе пішло за іншим сценарієм.

"До моменту, коли ми пропустили необов’язковий м’яч, гра була зовсім іншою. Ми домінували, володіли м’ячем, чинили тиск на команду суперника. А після пропущеного м’яча усе пішло за іншим сценарієм. Що я відчув після другого забитого м'яча? Він виявився переможним вже коли пролунав фінальний свисток. Команда хотіла, прагнула та бажала перемогти. Можливо, емоції навіть трохи заважали раціонально, сміливо робити те, що ми планували й виконували у першому таймі", – пояснив Шовковський.

Динамо впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ. Після 20 зіграних поєдинків у киян 50 очок та перевага над другою Олександрією, у якої 41 бал. У Шахтаря 39 залікові пункти та дві гри у запасі. ЛНЗ з 22 очками залишився на 10-й сходинці.