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Аморім: Ніщо не врятує сезон Манчестер Юнайтед, навіть перемога в Лізі Європи

Олексій Погорелов — 6 березня 2025, 19:27
Рубен Аморім, тренер Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім скептично висловився щодо перспектив його команди цього сезону.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реал Сосьєдада Аморім заявив, що навіть перемога в цьому турнірі не зможе перекрити всі невдачі, які відбулися з МЮ по ходу сезону.

"У цьому клубі все дуже важливо, тиск перемоги завжди однаковий. Справа не просто в перемогах, а у виступах. Я думаю, що на нас чиниться великий тиск.

Люди дивляться на це змагання (Лігу Європи) як на єдине змагання, яке може врятувати наш сезон. Я так не думаю, ніщо не може врятувати наш сезон, тому що в цьому клубі ви повинні добре виступати в кожному змаганні", – сказав Аморім.

Матч між Реал Сосьєдадом та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 6 березня. Старт поєдинку запланований на 19:45 за київським часом.

Раніше центрбек "червоних дияволів" Маттейс Де Лігт оголосив, що є головною метою його клубу в нинішньому сезоні.

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