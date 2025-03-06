Аморім: Ніщо не врятує сезон Манчестер Юнайтед, навіть перемога в Лізі Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім скептично висловився щодо перспектив його команди цього сезону.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реал Сосьєдада Аморім заявив, що навіть перемога в цьому турнірі не зможе перекрити всі невдачі, які відбулися з МЮ по ходу сезону.

"У цьому клубі все дуже важливо, тиск перемоги завжди однаковий. Справа не просто в перемогах, а у виступах. Я думаю, що на нас чиниться великий тиск. Люди дивляться на це змагання (Лігу Європи) як на єдине змагання, яке може врятувати наш сезон. Я так не думаю, ніщо не може врятувати наш сезон, тому що в цьому клубі ви повинні добре виступати в кожному змаганні", – сказав Аморім.

Матч між Реал Сосьєдадом та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 6 березня. Старт поєдинку запланований на 19:45 за київським часом.

Раніше центрбек "червоних дияволів" Маттейс Де Лігт оголосив, що є головною метою його клубу в нинішньому сезоні.