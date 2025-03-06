Неймовірна влучність: дует Бостона встановив кілька історичних досягнень НБА

Захисники Бостон Селтікс Деррік Вайт та Пейтон Прітчард стали першим дуетом в історії НБА, який закинув по 9+ триочкових за один матч.

Про це досягнення баскетболістів повідомляє сайт НБА.

До того ж, Вайт та Прітчард стали першим дуетом в історії "кельтів", який набрав по 40+ очок в одній грі.

Ця історична подія сталася минулої ночі в поєдинку проти Портленда (128:118). Прітчард набрав рекордні в кар'єрі 43 очка і закинув 10 триочкових. Вайт додав також рекорд кар'єри у вигляді 41 очка та 9 точних кидків з дальньої дистанції.

Варто зазначити, що Пейтон також зробив 10 підбирань, що зробило його першим гравцем в історії НБА, який зібрав щонайменше 40 очок, 10 триочкових та 10 підбирань в основний час матчу. Деміан Ліллард і Джеймс Харден зробили це в овертаймах.

На даний момент Селтікс посідають друге місце таблиці Східної конференції. Команда Джо Маззулли виграла 44 матчі та зазнала 18 поразок.

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