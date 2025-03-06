Шахтар майже за 15 млн євро може придбати вінгера Атлетіко Мінейро

Шахтар може підсилитися вінгером Атлетіко Мінейро Аліссоном.

Про це повідомляє Band News FM BH.

За інформацією джерела, представники донецького клубу в уже знаходяться у Бразилії задля перемовин щодо трансферу 19-річного футболіста.

Якщо клуби домовляться, то Шахтар заплатить близько 14,5 млн євро, 12 з яких отримає Атлетіко Мінейро.

Аліссон тільки з січня 2024 року почав залучатися до першої команди Атлетіко, тож встиг провести лише 40 хвилин. Також гравець встиг провести 8 матчів за збірну Бразилії U-20, де забив один м'яч.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться вінгером збірної Албанії.

Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".