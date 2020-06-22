Тіло зниклого футболіста знайшли у Грузії

Пошуки зниклого футболіста велися на річках Кура і Арагві

Після чотирьох днів пошуків в Грузії знайшли тіло 19-річного футболіста Георгія Шакарашвілі.

Про це повідомляє Служба з управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

Пошуки зниклого футболіста велися на річках Кура і Арагві в місті Мцхета (регіон Мцхета-Мтіанеті).

Георгій Шакарашвілі - вихованець академії футбольного клубу Сабуртало. Сім'я повідомила про зникнення Шакарішвілі в 11 ранку 19 червня, після чого почалася пошукова операція. За інформацією Академії, хлопець безслідно пропав з міста Мцхета.

На місці працювали 70 рятувальників, в тому числі група дайверів з сімома надувними човнами і два ехолоти. Область пошуку контролювалася за допомогою дрона. У Мцхета був створений польовий робочий штаб, який очолював глава служби з надзвичайних ситуацій Темур Мгебрішвілі.

Раніше, чемпіонка Європи зі стрільби померла від ускладнень при пологах.