Життю дитини ніщо не загрожує

Сербська спортсменка, чинна чемпіонка Європи зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 м Бобана Величкович померла від ускладнень, що виникли під час пологів.

Про це повідомляє Danas.

30-річна спортсменка народила дитину ще 20 днів тому, і весь цей час медики боролися за її життя. Протягом останнього тижня Величкович перебувала в комі. Відзначається, що життю дитини ніщо не загрожує.

Величкович 10 років входила до збірної Сербії. На останньому чемпіонаті Європи в Польщі вона завоювала дві золоті медалі - в складі команди і особисту.

Раніше, автор єдиного гола збірної Іраку на чемпіонаті світу помер від коронавірусу.