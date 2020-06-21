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Петраков: Огидно, коли називають перемогу на чемпіонаті світу випадковістю

Сьогодні 12:45 873 0
Петраков: Огидно, коли називають перемогу на чемпіонаті світу випадковістю

Джерело - Главком.

Олександр Петраков не вважає перемогу на юнацькому чемпіонаті світу випадковістю.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Ви називаєте нашу торішню перемогу успіхом, а ось деякі ваші й мої колеги іноді дозволяють собі припускати, мовляв, ми перемогли випадково. Це гидко. Бо як можна виграти випадково, пройшовши тільки у фінальній частині шлях із семи матчів? Команда має знаходитися не лише в гарному ігровому тонусі, але й бути готовою функціонально і психологічно. Крім того, не треба забувати, що до цієї перемоги ми йшли два роки. Це – відбірний турнір, еліт-раунд. Яка ж випадковість? 

Читав, мовляв, на чемпіонаті світу не було іспанців. Так вони поступилися в еліт-раунді французам. Німці у відборі програли Норвегії з Ерлінґом Голланом у складі. Потім скандинави вибили й чинних на той момент чемпіонів англійців. Де ж тут випадковість? Ми були готові до цього успіху – усі хлопці і мій тренерсько-адміністративний штаб", - сказав Петраков.

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