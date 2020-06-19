Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо

Джерело - sport.ua.
Гравець і спортивний директор Миная Михайло Кополовець віддає перевагу українським гравцям у нинішньому складі Динамо.
Про це заявив сам менеджер.
"Я, чесно кажучи, люблю наших хлопців, наших українців, які там є. Наприклад, Буяльський, Шапаренко, Русин. З такими хлопцями я б сам виглядав не гірше, ніж Дуелунд. Коли люди в футбол грають і розуміють гру.
Я дивився з боку на їх гру. Наприклад, Вербич, Буяльський, Циганков. Видно клас цих хлопців. Навіть прийом м'яча, всі паси вперед. Про що тут говорити", - зазначив Кополовець.
Раніше, Наполі веде переговори з агентами Циганкова.