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Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо

Сьогодні 16:10 192 0
Спортдиру Миная подобаються українські футболісти
Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо
#Кополовець, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Гравець і спортивний директор Миная Михайло Кополовець віддає перевагу українським гравцям у нинішньому складі Динамо.

Про це заявив сам менеджер.

"Я, чесно кажучи, люблю наших хлопців, наших українців, які там є. Наприклад, Буяльський, Шапаренко, Русин. З такими хлопцями я б сам виглядав не гірше, ніж Дуелунд. Коли люди в футбол грають і розуміють гру.

Я дивився з боку на їх гру. Наприклад, Вербич, Буяльський, Циганков. Видно клас цих хлопців. Навіть прийом м'яча, всі паси вперед. Про що тут говорити", - зазначив Кополовець.

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