Кополовець назвав своїх улюблених гравців Динамо

Гравець і спортивний директор Миная Михайло Кополовець віддає перевагу українським гравцям у нинішньому складі Динамо.

Про це заявив сам менеджер.

"Я, чесно кажучи, люблю наших хлопців, наших українців, які там є. Наприклад, Буяльський, Шапаренко, Русин. З такими хлопцями я б сам виглядав не гірше, ніж Дуелунд. Коли люди в футбол грають і розуміють гру.

Я дивився з боку на їх гру. Наприклад, Вербич, Буяльський, Циганков. Видно клас цих хлопців. Навіть прийом м'яча, всі паси вперед. Про що тут говорити", - зазначив Кополовець.