Колишньому тренеру Барселони діагностували невиліковну хворобу

Він тренував кілька іспанських команд

Колишньому тренеру каталонської Барселони Хуан-Карлос Унсуе діагностували невиліковну хворобу.

Про це повідомляє Marca.

Біля іспанського фахівця бічний аміотрофічний склероз (БАС), який з часом призводить до паралічу і атрофії м'язів. На цей час Унсуе знаходиться в лікарні під наглядом лікарів.

Унсуе грав за Барсу на позиції воротаря, а з 2003-го року по 2010-й був тренером воротарів команди. Пізніше він увійшов до тренерського штабу Луїса Енріке в 2014-му році.

Самостійно тренував Сельту та Жирону, яку покинув в жовтні.

Нагадаємо, в 2014-му році від раку помер ще один екстренер Барселони Тіто Віланова.

Раніше, Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року.