Колишньому тренеру Барселони діагностували невиліковну хворобу

Джерело - xsport.ua.
Колишньому тренеру каталонської Барселони Хуан-Карлос Унсуе діагностували невиліковну хворобу.
Про це повідомляє Marca.
Біля іспанського фахівця бічний аміотрофічний склероз (БАС), який з часом призводить до паралічу і атрофії м'язів. На цей час Унсуе знаходиться в лікарні під наглядом лікарів.
Унсуе грав за Барсу на позиції воротаря, а з 2003-го року по 2010-й був тренером воротарів команди. Пізніше він увійшов до тренерського штабу Луїса Енріке в 2014-му році.
Самостійно тренував Сельту та Жирону, яку покинув в жовтні.
Нагадаємо, в 2014-му році від раку помер ще один екстренер Барселони Тіто Віланова.
Раніше, Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року.