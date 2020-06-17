Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року

Угода буде укладено за схемою 1+1

Барселона найближчим часом узгодить всі деталі нового контракту з капітаном команди Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Угода буде розрахована до 2023 року, але буде укладено за схемою 1+1.

Чинний договір аргентинця з синьо-гранатовими розрахований до літа 2021 року. За рік до закінчення терміну нового контракту 32-річний форвард сам визначить своє майбутнє.

У контрактах Мессі з Барселоною завжди є пункт, що діє до 10 червня, згідно з яким він може покинути команду після закінчення кожного сезону.

Мессі приєднався до академії Барси у 2000 році, а за першу команду він виступає з 2003-го.

Раніше, Барселона узгодила контракт з Тер Штегеном.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.