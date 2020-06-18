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Захисник Шахтаря зацікавив португальський Насіунал

Сьогодні 18:10 1079 0
Захисник Шахтаря зацікавив португальський Насіунал
#Бондаренко, #Насіунал

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Віторії Гімарайнш Валерій Бондаренко, який виступає в Португалії на правах оренди з Шахтаря, привернув увагу Насіунала з міста Фуншал.

Про це повідомляє Diário de Transferências.

Сезон-2019/20 Насіунал проводив у другому за силою дивізіоні системи футбольних ліг Португалії, де після 24 турів займав перший рядок. Через пандемію коронавірусу сезон в цій лізі був визнаний завершеним достроково, а Насіунал отримав путівку в елітний дивізіон чемпіонату Португалії.

26-річний Валерій Бондаренко перейшов в Віторію Гімарайнш влітку минулого року, однак за сезон провів лише 5 матчів за команду в чемпіонаті. Спершу українець мав проблеми зі здоров'ям, а потім не міг виграти конкуренцію.

У Шахтар Бондаренко перейшов в січні 2019 року з Олександрії за 600 тисяч євро.

Нагадаємо, Віторія з Бондаренком не програла Спортінгу у 25 турі чемпіонату Португалії.

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