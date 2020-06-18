Захисник Шахтаря зацікавив португальський Насіунал

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Віторії Гімарайнш Валерій Бондаренко, який виступає в Португалії на правах оренди з Шахтаря, привернув увагу Насіунала з міста Фуншал.

Про це повідомляє Diário de Transferências.

Valera Bondarenko na rota do CD Nacional.

Segundo o jornal ‘A Bola’, os “Insulares” vêm com bons olhos a possível chegada do defesa de 26 anos.

O atleta encontra-se cedido por empréstimo ao Vitória SC, proveniente do Shakhtar Donetsk. pic.twitter.com/IjMVhnJwkB — Diário de Transferências (@DTransferencias) June 18, 2020

Сезон-2019/20 Насіунал проводив у другому за силою дивізіоні системи футбольних ліг Португалії, де після 24 турів займав перший рядок. Через пандемію коронавірусу сезон в цій лізі був визнаний завершеним достроково, а Насіунал отримав путівку в елітний дивізіон чемпіонату Португалії.

26-річний Валерій Бондаренко перейшов в Віторію Гімарайнш влітку минулого року, однак за сезон провів лише 5 матчів за команду в чемпіонаті. Спершу українець мав проблеми зі здоров'ям, а потім не міг виграти конкуренцію.

У Шахтар Бондаренко перейшов в січні 2019 року з Олександрії за 600 тисяч євро.

Нагадаємо, Віторія з Бондаренком не програла Спортінгу у 25 турі чемпіонату Португалії.