Захисник Шахтаря зацікавив португальський Насіунал

Центральний захисник Віторії Гімарайнш Валерій Бондаренко, який виступає в Португалії на правах оренди з Шахтаря, привернув увагу Насіунала з міста Фуншал.

Про це повідомляє Diário de Transferências.

Valera Bondarenko na rota do CD Nacional.

Segundo o jornal ‘A Bola’, os “Insulares” vêm com bons olhos a possível chegada do defesa de 26 anos.

O atleta encontra-se cedido por empréstimo ao Vitória SC, proveniente do Shakhtar Donetsk. pic.twitter.com/IjMVhnJwkB