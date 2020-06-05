Віторія з Бондаренком не програла Спортінгу у 25 турі чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.
4 червня у матчі 25 туру чемпіонату Португалії Віторія зустрічалася зі Спортінгом.
Спортінг завдяки голам Шпорар двічі виходив вперед, але господарям вдавалося зрівнювати рахунок. У складі Віторії увесь матч провів український захисник Валерій Бондаренко, який у португальському клубі виступає на правах оренди.
Чемпіонат Португалії - Прімейра-ліга
4 червня, 25 тур
Віторія - Спортінг 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 18 Шпорар, 1:1 - 32 Тейшейра, 1:2 - 51 Шпорар, 2:2 - 68 Едвардс
Раніше, Марітіму втратив перемогу над Сетубалом.
Нагадаємо, перемогою Портімоненсе відновився чемпіонат Португалії.