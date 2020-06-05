Віторія з Бондаренком не програла Спортінгу у 25 турі чемпіонату Португалії

Бондаренко у складі господарів провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

4 червня у матчі 25 туру чемпіонату Португалії Віторія зустрічалася зі Спортінгом.

Спортінг завдяки голам Шпорар двічі виходив вперед, але господарям вдавалося зрівнювати рахунок. У складі Віторії увесь матч провів український захисник Валерій Бондаренко, який у португальському клубі виступає на правах оренди.

Чемпіонат Португалії - Прімейра-ліга

4 червня, 25 тур

Віторія - Спортінг 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Шпорар, 1:1 - 32 Тейшейра, 1:2 - 51 Шпорар, 2:2 - 68 Едвардс

Раніше, Марітіму втратив перемогу над Сетубалом.

Нагадаємо, перемогою Портімоненсе відновився чемпіонат Португалії.