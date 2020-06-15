 Легендарний футболіст збірної Мексики помер від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В Одесі померла спортсменка, яка зникла під час ультрамарафону
Вчора 22:36 7266 4
Цітаішвілі у списку претендентів на Golden Boy 2020
Сьогодні 13:46 153
Бакалов покинув Рух
Сьогодні 13:32 294
Український волейболіст прийняв російське громадянство
Сьогодні 13:16 835
Рябоконь – найкращий тренер 26 туру УПЛ
Сьогодні 12:25 422
УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ
Сьогодні 12:11 413
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Сьогодні 08:35 523
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу
Сьогодні 07:20 1045
Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ
Вчора 21:23 1112
Алієв зізнався, що був закодований від алкоголізму
Вчора 19:58 1273
Блоги
Яковенко в чемпіонаті Данії забив 9-й гол у сезоні
Яковенко в чемпіонаті Данії забив 9-й гол у сезоні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:35 439
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:19 966
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:48 486
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:35 521
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
Вчора 19:49 1505
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 455
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 639
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
Вчора 11:32 5348
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
Вчора 10:39 918
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Вчора 10:30 6663
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:59 Теніс Стаховський і Ваншельбойм стартують на чемпіонаті Східної Європи 231
13:46 Футбол Цітаішвілі у списку претендентів на Golden Boy 2020 153
13:35 Блог Яковенко в чемпіонаті Данії забив 9-й гол у сезоні 446
13:32 Футбол Бакалов покинув Рух 294
13:19 Блог Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів 969
13:16 Волейбол Український волейболіст прийняв російське громадянство 835
12:59 Футбол Реал Сосьєдад – Осасуна 1:1. Огляд матчу 645
12:45 Теніс Завацька виграла стартовий матч на турнірі у Франції 676
12:25 Футбол Рябоконь – найкращий тренер 26 туру УПЛ 422
12:11 Футбол УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ 413
11:59 Футбол Мораес: Мені ще потрібен ігровий темп, слід додати 971
11:49 Футбол Петраков: Дуже засмутився, коли Шевченка визнали тренером року, а не мене 1310
11:48 Блог Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке 493
11:32 Футбол Легендарний футболіст збірної Мексики помер від коронавірусу 2111
11:14 Футбол Рябоконь вказав секрет успіху у грі проти Олександрії 1198
10:59 Футбол Михайличенко: Динамо дає Цітаішвілі шанс, нехай доводить, що гідний 1563
10:45 Футбол Санчо може повернутися у Манчестер Сіті 1178
10:31 Бокс Вірчіс став на захист підозрюваного у нападі на Гандзюк 1729
10:17 Теніс Тім виграв турнір у Бєлграді 1148
10:13 Футбол 26 тур УПЛ: результати і турнірна таблиця 2007
09:56 Футбол Сидорчук: Думаю, що гравець Зорі так грубо грав ненавмисно 2089
09:44 Футбол Шальке - Баєр 1:1. Огляд матчу 1138
09:30 Футбол Рафаїлов: Зорі буде дуже важко 1802
09:15 Футбол Соболь: Сума викупу становить 4 млн євро 1761
08:57 Футбол Лунін: Я йшов в Реал грати 1984

Легендарний футболіст збірної Мексики помер від коронавірусу

Сьогодні 11:32 2111 0
Він грав на двох чемпіонатах світу
Легендарний футболіст збірної Мексики помер від коронавірусу
#Паділья

Джерело - football24.ua.

Колишній футболіст збірної Мексики Аарон Паділья пішов із життя у віці 77 років.

Про це повідомляє Іnfobae.

Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу,

Аарон Паділья – знаменитий форвард збірної Мексики, який брав участь у двох чемпіонатах світу, що проводилися в Англії та Мексиці у 1966 та 1970 роках відповідно.

У складі національної команди Мексики Паділья провів 55 матчів та забив 8 голів. Також виступав за Пумас, Атланте та Веракрус. У 2018 році його включили до Зали слави футболу.

Раніше, помер український тренер, який підготував двох олімпійських чемпіонів.

Коментарі ()