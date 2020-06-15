Легендарний футболіст збірної Мексики помер від коронавірусу

Він грав на двох чемпіонатах світу

Колишній футболіст збірної Мексики Аарон Паділья пішов із життя у віці 77 років.

Про це повідомляє Іnfobae.

Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу,

Аарон Паділья – знаменитий форвард збірної Мексики, який брав участь у двох чемпіонатах світу, що проводилися в Англії та Мексиці у 1966 та 1970 роках відповідно.

У складі національної команди Мексики Паділья провів 55 матчів та забив 8 голів. Також виступав за Пумас, Атланте та Веракрус. У 2018 році його включили до Зали слави футболу.

¡Gracias, “Gansito”!



Fuiste y seguirás siendo ejemplo de nuevas generaciones, que verán en ti esa garra y pundonor que se necesitan para ser un grande de Pumas y del futbol nacional.#SoyDePumas pic.twitter.com/ynMyaVLqkw — PUMAS (@PumasMX) June 14, 2020

Раніше, помер український тренер, який підготував двох олімпійських чемпіонів.