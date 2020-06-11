Помер український тренер, який підготував двох олімпійських чемпіонів

До 91-го дня народження Володимир Кацман не дожив два дні

Джерело - Главком.

Сьогодні, 11 червня, пішов з життя заслужений тренер України та СРСР Володимир Кацман.

Про це повідомляє Главком.

До 91-го дня народження він не дожив лише два дні.

Володимир Кацман народився 13 червня 1929 року в Харкові. Він - один із найкращих тренерів разом з Ремом Корчемним в історії легкої атлетики Одеси.

Володимир Якович за свою тренерську кар’єру підготував сорок майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу, серед яких два олімпійських чемпіони - легкоатлет-десятиборець Микола Авілов, який здобув золото Ігор-1972 і бронзу в 1976-му, а також тріумфатор Мюнхена-1972 у велотандемі Володимир Семенець.

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