Джерело - football24.ua.
Нідерландський півзахисник Френкі де Йонг у майбутньому стане лідером Барселони.
Про це розповів легендарний хавбек Веслі Снейдер.
"Нідерланди і Барселона завжди прекрасно підходили один одному. Де Йонг зробив найкращий вибір, тому що розумів, що його футбол ідеально підходить для Іспанії і Барселони.
Де Лігт вирішив інакше, обрав Ювентус, але Френкі прийняв ідеальне рішення для свого життя. Де Йонг дивиться в майбутнє.
Він вчинив правильно, вибравши Барселону. Коли Мессі завершить кар'єру, Френкі стане ще більшим лідером", – розповів Снейдер.
Нагадаємо, Барселона готує трансфер 16-річного таланта із Сегунди.