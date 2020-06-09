Нідерландський півзахисник Френкі де Йонг у майбутньому стане лідером Барселони.

Про це розповів легендарний хавбек Веслі Снейдер.

"Нідерланди і Барселона завжди прекрасно підходили один одному. Де Йонг зробив найкращий вибір, тому що розумів, що його футбол ідеально підходить для Іспанії і Барселони.

Де Лігт вирішив інакше, обрав Ювентус, але Френкі прийняв ідеальне рішення для свого життя. Де Йонг дивиться в майбутнє.

Він вчинив правильно, вибравши Барселону. Коли Мессі завершить кар'єру, Френкі стане ще більшим лідером", – розповів Снейдер.