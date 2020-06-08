Миколенко: За кожен свій гол я вибачаюся перед Паньківим

Захисник Динамо Віталій Миколенко відзначив свій гол, ніби спіймали рибу, оскільки дуже любить риболовлю.

Про це заявив сам футболіст.

"Виходить, Олександрія - моя улюблена команда (сміється). Коли я забив їм перший м'яч у жовтні минулого року під час домашнього матчу у першому колі, воротар Юра Паньків сказав: "Ти мені ще ніколи не забивав". Після цього за кожен свій гол я вибачаюся перед ним (посміхається). Цього разу теж вибачився.

Чому особливим чином відзначив свій гол, ніби спіймали рибу, що це означає? Я радів таким чином, оскільки дуже люблю риболовлю. Крім того, ми з Колею Шапаренком та Данилом Сухоручком домовилися саме так відсвяткувати взяття воріт", - зазначив Миколенко.