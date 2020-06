Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером.

Про це повідомляє Forbes.

35-річний португалець став лише третім спортсменом, що заробила 1 млрд доларів за кар'єру. Раніше подібної позначки досягали гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвезер.

Роналду за свою 17-річну кар'єру заробив 650 млн доларів в якості зарплати від різних клубів. Решту коштів він отримав від різних спонсорських контрактів.

Минулого року Роналду заробив 105 млн євро.

Cristiano Ronaldo earned $105 million in the past year, landing him at No. 4 on the 2020 Forbes #Celeb100 list, one spot above Lionel Messi—and making him the first soccer player in history to earn $1 billion https://t.co/QVNG43uqFw pic.twitter.com/YnuvRHxDOX