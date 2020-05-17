Барселона і Ювентус можуть обмінятися гравцями

Джерело - Чемпіон.

Туринський Ювентус зацікавлений у трансфері захисника Барселони Жан-Клера Тодібо, який нині виступає в Шальке на правах оренди.

За інформацією Calciomercato, туринці готові запропонувати "синьо-гранатовим" захисника Маттіа Маттіа Де Шильйо, натомість на Тодібо.

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Однак Шальке має опцію викупу футболіста за 25 мільйонів євро, однак через коронавірус можуть і не скористатися нею.

У поточному сезоні Тодібо провів за Шальке 6 матчів, в яких не відзначався гольовими діями. Що стосується Маттіа Де Шильйо, то на його рахунку 8 ігор за Ювентус.