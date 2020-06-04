Шаран назвав гравців Олександрії, які не зіграють в матчі проти Динамо

Олександрія готується до матчу проти Динамо майже в оптимальному складі.

Про це розповів головний тренер команди Володимир Шаран.

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"Ми розуміємо, як важко буде в грі з "Динамо", особливо на "Олімпійському". У Кубку України ми зіграли з киянами - 0:0 в основний час. Тому, чому б не спробувати так і в чемпіонаті. Можна сказати, що на матч з динамівцями "Олександрія" готується в оптимальному складі. Травма Андрія Запорожана всім відома, а Роман Вантух не зможе зіграти через умови оренди", - сказав Шаран.