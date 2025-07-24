Астон Вілла визначилася з "цінником" на титулованого голкіпера

Астон Вілла визначилася з ціною, за яку готова продати воротаря Еміліано Мартінеса.

Про це пише The Athletic.

Повідомляється, що майбутнє голкіпера досі не визначене. Клуб із Бірмінгема готовий розглянути пропозиції щодо Мартінеса, якщо за аргентинця запропонують 40 мільйонів фунтів.

Наразі Мартінес вирушив із Астон Віллою до США на передсезонні збори. Інтерес до воротаря виявляв Манчестер Юнайтед

Також 32-річний аргентинець уже отримав ряд пропозицій із Саудівської Аравії.

В 2022 і 2024 роках Мартінес визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА. У 2022 році в складі національної збірної Аргентини Мартінес ставав чемпіоном світу.

У минулому сезоні на рахунку "Дібу" 53 зіграні матчі, 61 пропущений м’яч і 16 "сухих" ігор. Його контракт з бірмінгемським клубом чинний до 2029 року.

Раніше Астон Вілла підписала досвідченого воротаря, який може стати заміною аргентинцю.