Помер легендарний рестлер Халк Хоган

Американський актор та рестлер Халк Хоган помер у віці 71 року.

Про трагічну звістку повідомляє TMZ.

За даними порталу, медики, які приїхали до будинку рестлера на виклик, діагностували у нього зупинку серця.

Хоган вважається одним із головних символів професійного рестлінгу. В 1996 Хоган змінив амплуа – з героя став антагоністом, заснувавши групу New World Order (NWO) під псевдонімом Голлівудський Хоган, що ще більше посилило його вплив у світі спорту.

2005 року його вперше ввели до Зали слави WWE. У 2015 році його було виключено після скандалу через расистські висловлювання на відео, зняте без його згоди. Після публікації ролика на сайті Gawker Хоган подав до суду та виграв справу. 2020 року його вдруге включили до Зали слави – вже як члена NWO.

Крім рестлінгу, Хоган мав успішну кар'єру у кіно. Зокрема, прославився як кіноактор завдяки фільму "Містер нянька", також грав у культовій стрічці "Роккі 3", у серіалах "Команда "А", "Крутий Вокер", "Коммандо з передмістя".

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, також на 71-му році життя помер відомий український легкоатлет Віктор Бураков.