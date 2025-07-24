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Гірн підібрав наступного суперника для Шакура

Олександр Булава — 24 липня 2025, 18:47
Гірн підібрав наступного суперника для Шакура
Шакур Стівенсон
Getty Images

Промоутер Едді Гірн хоче організувати бій чемпіона WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) з володарем титулу WBO у напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі FightHype

"Мені подобається варіант із Теофімо Лопесом. Думаю, Шакуру варто піднятися вище і спробувати стати чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

Бенн? Я думаю, це ще один чудовий бій. Подивимось, що буде з його реваншем проти Юбенка, а тоді будемо рухатися далі", — сказав Гірн.

Нагадаємо, у липні Шакур одноголосним рішенням суддів переміг Вільяма Сепеду. Минулий поєдинок Стівенсон провів у лютому, коли в андеркарді поєдинку Бівол – Бетербієв здолав Джоша Педлі.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про зрив бою між Хейні та Теофімо Лопесом.

Едді Гірн Шакур Стівенсон Теофімо Лопес Конор Бенн

Едді Гірн

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