Шаран: В Олександрії про Лігу чемпіонів ніхто не думає

Перед командою УПЛ Олександрія стоїть завдання виходу до єврокубкового турніру.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"Олександрія налаштована на боротьбу за призове місце досить рішуче? Так звичайно. Хочеться підтвердити, що ми і в цьому році теж здатні нав'язати боротьбу за бронзові нагороди.

Чи про друге місце не думали? Ні. У нас стоїть завдання потрапити в єврокубковий турнір. А за друге місце, якщо чесно, ніхто не думає. Адже ми розуміємо, що Динамо є Динамо, так і Зоря виглядає досить серйозно. Олександрія ж є скромною командою, яка, звичайно, хоче здобувати перемоги і виконати єврокубкове завдання. А про Лігу чемпіонів ніхто не думає", - зазначив Шаран.