 Шаран: В Олександрії про Лігу чемпіонів ніхто не думає | Футбол | Champion.com.ua
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Шаран: В Олександрії про Лігу чемпіонів ніхто не думає

Сьогодні 21:55 85 0
Фахівець розповів про амбіції своєї команди
Шаран: В Олександрії про Лігу чемпіонів ніхто не думає
#Шаран, #Олександрія

Джерело - UA-футбол.

Перед командою УПЛ Олександрія стоїть завдання виходу до єврокубкового турніру.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"Олександрія налаштована на боротьбу за призове місце досить рішуче? Так звичайно. Хочеться підтвердити, що ми і в цьому році теж здатні нав'язати боротьбу за бронзові нагороди.

Чи про друге місце не думали? Ні. У нас стоїть завдання потрапити в єврокубковий турнір. А за друге місце, якщо чесно, ніхто не думає. Адже ми розуміємо, що Динамо є Динамо, так і Зоря виглядає досить серйозно. Олександрія ж є скромною командою, яка, звичайно, хоче здобувати перемоги і виконати єврокубкове завдання. А про Лігу чемпіонів ніхто не думає", - зазначив Шаран.

Відзначимо, що після 24 турів Олександрія посідає п'яте місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, відстаючи від другої позиції на три очки.

Раніше, Олександрія переграла Зорю у матчі 24-му турі УПЛ (1:0).

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