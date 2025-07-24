Riyadh Season не зацікавлені в організації бою Усика з Паркером

Саудівські компанії Riyadh Season і Sela не зацікавлені в організації бою абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Сьогодні, 24 липня, поєдинок між Усиком та Паркером санкціонувала Світова боксерська організація (WBO). Боксерам надали 30 днів для досягнення угоди про бій, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Riyadh Season and Sela are not interested in making a fight between Oleksandr Usyk and Joseph Parker, The Ring has learned. pic.twitter.com/1fOMS5FlXN — Ring Magazine (@ringmagazine) July 24, 2025

Нагадаємо, Олександр напередодні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Джозеф провів останній бій у лютому. Тоді він мав битися з Дюбуа, але британець знявся з бою через хворобу за три дні до події. Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.