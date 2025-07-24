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Riyadh Season не зацікавлені в організації бою Усика з Паркером

Олександр Булава — 24 липня 2025, 19:05
Riyadh Season не зацікавлені в організації бою Усика з Паркером
Паркер та Усик
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Саудівські компанії Riyadh Season і Sela не зацікавлені в організації бою абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Сьогодні, 24 липня, поєдинок між Усиком та Паркером санкціонувала Світова боксерська організація (WBO). Боксерам надали 30 днів для досягнення угоди про бій, інакше будуть призначені промоутерські торги.

Нагадаємо, Олександр напередодні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Джозеф провів останній бій у лютому. Тоді він мав битися з Дюбуа, але британець знявся з бою через хворобу за три дні до події. Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

Олександр Усик Джозеф Паркер

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