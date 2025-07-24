Олександрія визначилася з "одинадцяткою" на матч з Партизаном

У четвер, 24 липня, Олександрія проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 проти сербського Партизана.

Стартові склади команд:

Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампос, Беїратче, Тео Ндіка, Шостак, Мишньов, Цара, Ковалець, Матеус

Партизан: Крунич, Роганович, Джуржевич, Сімич, Юрчевич, Угрешич, Вукотич, Карабельов, Костич, Й. Мілошевич, Тріфунович.

Поєдинок відбудеться у польському Катовіце на стадіоні "ГКС Катовіце". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Поєдинок-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.

Раніше тренер Олександрії розкритикував Партизан за участь в російському турнірі.