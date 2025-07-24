Полісся назвало стартовий склад на перший матч проти Санта-Коломи

У четвер, 24 липня, житомирське Полісся проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 проти Санта-Коломи з Андорри.

Руслан Ротань визначився зі стартовою одинадцяткою на поєдинок:

Полісся: Кудрик, Хадрой, Бабенко, Йосефі, Гуцуляк, Бескоровайний, Михайліченко, Андрієвський, Гонсалвеш, Чоботенко, Гайдучик

Санта-Колома: Руїс, Сістеро, Сан-Ніколас, Родрігес, Креспо, Ремолінс, Архана, Пуерто, Лопес, Маурело, Леон

Матч відбудеться у словацькому місті Пряшів на стадіоні "Татран Арена". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марибор (Словенія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Поєдинок-відповідь між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться у четвер, 31 липня, в Андоррі.

Раніше Володимир Шаран поділився прогнозом на матч Полісся – Санта-Колома.