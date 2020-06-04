Степаненко взагалі схопився за іншу сторону обличчя - Скічко

Вадим Скічко прокоментував скандальний епізод матчу Шахтар - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Шахтаря Тарас Степаненко у ключовому епізоді матчу з Денисом Поповим відверто симулював.

Про це розповів спортивний журналіст Вадим Скічко у Тwitter.

"Дивуюся людям, які дивляться, але не бачать. Ще розумію, коли навмисно займаються підміною понять. Тут мета очевидна. Але в інших випадках...

Актуально: Степаненко: Михайличенко мене знає - я не буду симулювати

Дотик Попова до Степаненка був до щоки чи щелепи. Де там око дехто побачив – я не знаю. До речі, Степаненко схопився за іншу сторону обличчя", - розповів Скічко.

Нагадаємо, дружина Степаненка надала докази удару від Попова.