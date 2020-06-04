Степаненко взагалі схопився за іншу сторону обличчя - Скічко

Джерело - Чемпіон.
Півзахисника Шахтаря Тарас Степаненко у ключовому епізоді матчу з Денисом Поповим відверто симулював.
Про це розповів спортивний журналіст Вадим Скічко у Тwitter.
"Дивуюся людям, які дивляться, але не бачать. Ще розумію, коли навмисно займаються підміною понять. Тут мета очевидна. Але в інших випадках...
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Дотик Попова до Степаненка був до щоки чи щелепи. Де там око дехто побачив – я не знаю. До речі, Степаненко схопився за іншу сторону обличчя", - розповів Скічко.
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На день Києва наVARила каші арбітриня. Динамо отримало по Попові. А Тарас зробив все за новим завітом: б'ють по лівій щоці - хапайся за праве око! Чисте varvarство. ____ #var #upl #shakhtar #dynamo #шахтар #динамо #українськекласичне #вар #асистентрефері #монзуль #денькиєва #степаненко #попов
Нагадаємо, дружина Степаненка надала докази удару від Попова.