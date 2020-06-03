Ткніть себе пальцем в око: Дружина Степаненка надала докази удару від Попова

Дружина хавбека Шахтаря Тараса Степаненка опублікувала фото чоловіка, на якому видно пошкоджене око півзахисника після матчу з київським Динамо.

Про це Маргарита Степаненко розповіла у Instagram.

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"Можливо, я отримаю від чоловіка за це фото, але всім, хто сумнівався, рекомендую спробувати ткнути себе пальцем в око, а потім пробігти 12 км, і бажаю, щоб у вас не боліло, не пекло і не сльозилося", – написала Маргарита.