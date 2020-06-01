Степаненко: Михайличенко мене знає - я не буду симулювати

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко дуже поважає наставника Динамо Олексія Олександровича Михайличенка.

Про це заявив сам футболіст.

"Арбітр подивилась ВАР - там було порушення! Там явно. Око сльозилося - не бачив нічого. На такій висоті неможливо "підлізти під руку". У мене ріст 1,8 метра і ще стрибок - метр.

Кричали, мовляв, я сам підліз… Я дуже поважаю Олексія Олександровича [Михайличенка], він мене ще в 17 років викликав до молодіжної збірної, знає мене як свого футболіста, а не просто гравця іншої команди.

Він казав судді щось, але я йому відповів: "Ви ж мене знаєте, що я не буду симулювати". Нічого поганого - просто був у нас із ним такий діалог.

Працював у нього, знаю його вимоги. І він мене знає. Тому коли він перегляне повтор - зрозуміє, що там дійсно був фол", - сказав Степаненко.