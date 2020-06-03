Ібрагімович може відновитися до матчу з Ювентусом

Джерело - football.ua.
Нападник Златан Ібрагімович продовжує відновлюватися після травми і незабаром може повернутися на поле.
Про це повідомляє Tuttosport.
Ібрагімович отримав м'язове ушкодження на тренуванні в кінці травня. Очікується, що через кілька тижнів шведський форвард зможе повернутися до тренувань і буде працювати над фізичною формою.
Нападник розраховує повернутися на поле в матчі з Ювентусом, який запланований на 7 липня.
У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.
Раніше, Ібрагімович порівняв себе із культовим кіногероєм.