Ібрагімович може відновитися до матчу з Ювентусом

Златан Ібрагімович продовжує відновлюватися від травми

Нападник Златан Ібрагімович продовжує відновлюватися після травми і незабаром може повернутися на поле.

Про це повідомляє Tuttosport.

Ібрагімович отримав м'язове ушкодження на тренуванні в кінці травня. Очікується, що через кілька тижнів шведський форвард зможе повернутися до тренувань і буде працювати над фізичною формою.

Нападник розраховує повернутися на поле в матчі з Ювентусом, який запланований на 7 липня.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше, Ібрагімович порівняв себе із культовим кіногероєм.