Попов: Порушень правил з мого боку в моменті з Степаненком не було

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Захисник Динамо Денис Попов не порушував правила у ключовому епізоді матчу з Шахтарем.
Про це розповів сам футболіст.
"Приємно, що після двох місяців поновився чемпіонат. Але, на жаль, в матчі з Шахтарем у Динамо негативний результат. Це найгірше враження від рестарту чемпіонату.
Нам хотілося порадувати і вболівальників, і президента клубу, який був на трибуні. Не вийшло.
У першому таймі ми добре себе почували. Ноги бігли, гру ми контролювали. Погоджуся, що в другому таймі підсіли, відчував, що сил вже менше.
Момент зі Степаненко, після якого суддя скасувала гол Сидорчука - на мій погляд, курйозний. Порушень правил з мого боку не було. Дотик був, але, звичайно, не таким, як все вийшло в підсумку з боку Тараса.
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Не буду нічого говорити і коментувати з цього приводу. У нас є фахівці, експерти, які все придумають.
Матч з Шахтарем вже позаду. Сподіваюся, ми будемо додавати в наступних зустрічах. Конкуренція за друге місце загострилася. Але у нас є мета - друге місце за всяку ціну", - сказав Попов.
Нагадаємо, дружина Степаненка надала докази удару від Попова.