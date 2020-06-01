Карпати достроково розірвали контракт з білоруським форвардом

Кірил Кіриленко вирішив покинути Карпати

Білоруський форвард Кірил Кіриленко достроково припинив угоду з Карпатами.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

"Так склалося, що наразі хочу перебувати поруч зі своєю сім’єю та близькими. Вдячний Карпатам за проведений рік разом! Спогадів залишилось дуже багато, я тут знайшов чимало друзів та чудових партнерів. Буду сумувати за всіма гравцями, персоналом, нашими виїздами та фірмовими жартами.

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Мабуть, мені не вистачило часу, щоб остаточно закріпитись в основній команді, але все, що не робиться, робиться на краще. Зараз прийшов такий момент, коли мені необхідно подумати, перезавантажитись та рухатись далі. Хочу побажати терпіння, наснаги та здоров’я усім. Бережіть себе!", - розповів Кіриленко.

Нападник приєднався до Карпат минулого літа та зіграв лише 5 матчів.

Раніше, УПЛ відклала матч Карпати – Маріуполь.