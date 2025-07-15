Юний український нападник вирушив на збори із дорослою командою Сандерленда

Нападник збірної України U-19 Тімур Тутєров вирушив на збори із дорослою командою Сандерленда.

Про це повідомила пресслужба "чорних котів".

Тутеров – вихованець ковалівського Колоса. У Сандерленді футболіст грає з квітня 2023 року, але ще не встиг дебютувати за основний склад.

All set for pre-season in Portugal 🇵🇹💪 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 15, 2025

У сезоні 2024/26 провів 16 матчів за молодіжну команду U-21, в яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу. На рахунку Тутерова також 10 поєдинків за юнацьку збірну України U-19.

Зазначимо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.

Також була інформація, що англійський клуб зацікавлений у трансфері нападника київського Динамо Владислава Ваната.