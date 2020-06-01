Захисник Динамо Владислав Дубінчак, який виступає в Карпатах на правах оренди, підтвердив, що він інфікувався коронавірусом.

Про це розповів сам гравець в Іnstagram.

"Хотів подякувати всім за підтримку і за всі ваші повідомлення в дірект та численні дзвінки! Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний... саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно в мене є вірус, адже абсолютно ніяких симптомів ще не виявлено.

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Я дотримувався всіх необхідних мір профілактики і останні два дні в повній ізоляції. Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним! Чесно кажучи, немає ніякого настрою ще щось казати, адже ситуація, в якій я опинився мене шокувала... сподіваюсь, що потворне тестування, яке я пройшов сьогодні, покаже, що я здоровий і все це лише злий жарт, аби я усвідомив, що ніхто з нас не застрахований опинитись в подібних обставин!

Ще раз всім дякую за підтримку і будьте здорові", - розповів Дубінчак.