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Петряк – про відсторонення Мудрика: Він і без допінгу біжить як кінь

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 12:47
Петряк – про відсторонення Мудрика: Він і без допінгу біжить як кінь
Михайло Мудрик
Getty Images

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Іван Петряк висловився про відсторонення Михайла Мудрика від футболу через позитивну допінг-пробу.

Футболіст завітав на подкаст до Дениса Бойка.

"Я не вірю в це. Я не бачу сенсу, він як із допінгом, так і без допінгу побіжить. Він ракета, Михайло біжить як кінь.

Якась підстава, можливо, не знаю. Не уявляю собі як це, можливо йому підкинули щось", – вважає Петряк.

Нагадаємо, після позитивної проби "А" Мудрика було протестовано його пробу "Б", яка підтвердила позитивний результат тесту на мельдоній, заборонену речовину.

Ані Мудрик, ані клуб публічно не коментували ситуацію після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно висунула проти гравця звинувачення в середу. Тепер українцю загрожує 4 роки дискваліфікації.

Згодом Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Раніше ситуацію навколо Мудрика прокоментував легенда Вотфорда Трой Діні.

Чемпіонат Англії, АПЛ допінг Челсі Іван Петряк Михайло Мудрик

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