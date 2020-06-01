Шахтар впевнено розібрався з Динамо, Зоря поступилася Олександрії. Відеоогляд матчів 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
В Українській Прем'єр-лізі команди зіграли 24 тур. Матчі відбувалися 30 і 31 травня за порожніх трибун і з дотриманням рекомендацій МОЗ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30-31 травня, 24 тур
Колос - Десна 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Фаворов, 0:2 - 84 Картушов
Олександрія – Зоря 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+4 Гречишкін (пен)
Дніпро-1 – Олімпік 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Булеца, 2:0 – 62 Адамюк, 3:0 – 77 Тейлор, 3:1 - 90+3 Політило (пенальті)
Карпати - Маріуполь (перенесено)
Ворскла - Львів 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Кане, 1:1 - 90+4 Шина
Шахтар - Динамо 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 38 Буяльський, 1:1 - 39 Марлос, 2:1 - 67 Марлос, 3:1 - 74 Маркос