 Брюгге зберіг можливість викупу контракту Соболя у Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге зберіг можливість викупу контракту Соболя у Шахтаря

Сьогодні 23:48 91 0
Бельгійський клуб може повернутися до питання повноцінної покупки фулбека
Брюгге зберіг можливість викупу контракту Соболя у Шахтаря
#Шахтар, #Брюгге

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Шахтаря Едуард Соболь наступний сезон проведе на правах оренди в Брюгге, все ж може у майбутньому викупити гравця.

Про це повідомляє kw.be.

При цьому, стало відомо, що бельгійський клуб збереже за собою опцію щодо першочергового викупу контракту українського футболіста.

Раніше повідомлялося, що Брюгге планує викупити контракт Соболя у Шахтаря за 3-4 мільйони євро, але в підсумку клуби оголосили про продовження договору оренди.

У сезоні-2019/20, який в Бельгії визнаний достроково завершеним через пандемію коронавірусу, Соболь провів 26 матчів в чемпіонаті і відзначився 3 асистами.

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