Едуард Соболь у наступному сезоні буде виступати за чемпіонів Бельгії

Український захисник Едуард Соболь виступатиме за бельгійський клуб у сезоні-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Соболь підписав угоду з Брюгге в липні 2019 року. У сезоні-2019/20 Соболь провів у складі команди 36 матчів: 26 у чемпіонаті, 4 в національному Кубку, по 3 – у кваліфікації та основному раунді Ліги чемпіонів.



Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії дограний не буде. Чемпіоном був оголошений Брюгге.