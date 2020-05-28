Лідера чемпіонату Австрії позбавили 12 очок за порушення карантину

ЛАСК отримав покарання за порушення карантину

Лідер чемпіонату Австрії ЛАСК позбувся 12 очок в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє Kurier.

Команда відновила тренування ще до пом'якшення карантину, коли загроза коронавірусу була ще реальною. Це обурило інші команди чемпіонату, а також і лігу.

Також клуб заплатить 75 тис євро штрафу. Команда мала 54 очки, однак тепер матиме 42,

Втім, багато ЛАСК не втратить. Чемпіонат буде відновлений, а за правилами другого етапу змагань зароблені очки після першого етапу поділять на два. Таким чином відставання ЛАСКа від Зальцбурга буде лише в три очки.

Раніше, у МОЗ назвали умови догравання УПЛ.